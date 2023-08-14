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Фигуристка Синицина показала себя в лифчике

Фигуристка Синицина выложила фото в лифчике и шортах

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Виктория Синицина LIVE

Российская фигуристка Виктория Синицина опубликовала в своих социальных сетях фотографию в коротких джинсовых шортах и черном лифчике.

«Когда ездила в Москву на пару дней, поняла, что очень соскучилась по желанию наряжаться. Сочи очень расслабляет в этом плане. Вся моя одежда здесь в основном: шорты, майка и шлепки. Надо это исправлять!» — подписала фото спортсменка.

Виктория Синицина выступает в танцах на льду в паре с Никитой Кацалаповым с сезона 2014/15.

На Олимпийских играх в Пекине Синицина и Кацалапов стали чемпионами в командном турнире, а в соревнованиях танцевальных пар завоевали серебряную медаль.

Пара Синициной и Кацалапова дважды становилась чемпионами России (2019, 2020), чемпионами Европы (2020, 2022). В разные годы пара также выигрывала золото, серебро и бронзу чемпионатов мира, бронзу командного чемпионата мира и серебро финала Гран-при по фигурному катанию в 2018 году. Сезон-2022/23 фигуристы пропустили по личным причинам.

Ранее выступающая за Кипр экс-российская прыгунья показала фигуру в купальнике.

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