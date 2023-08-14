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Тренер Назаров назвал главу IIHF Тардифа «пиренейским ослом»

Тренер Назаров отметил влияние политики на решение IIHF по делу Федотова

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Известный тренер Андрей Назаров признался, что не удивился решению Международной федерации хоккея (IIHF) наказать ЦСКА и голкипера Ивана Федотова за заключенный контракт. Его слова передает «Чемпионат».

«Мы все прекрасно понимали, каким будет решение IIHF в нынешней политической ситуации. Удивления лично у меня оно не вызвало, ведь я же уже говорил, что Люк Тардиф — пиренейский осел. Теперь за работу нужно взяться профессиональным юристам, постараться оспорить данный вердикт Международной федерации хоккея и склонить чашу весов в пользу России», — сказал Назаров.

14 августа IIHF наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон за подписание контракта с голкипером Иваном Федотовым. Сам голкипер не может выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 31 августа 2023 года.

С июля 2022-го по июль 2023 года Федотов проходил службу в армии. В это время у него действовал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».

После окончания службы голкипер вернулся в ЦСКА и подписал новый контракт. Сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) стартует 1 сентября.

Ранее Вячеслав Фетисов призвал послать IIHF «куда подальше» после решения по делу Федотова.

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Хоккей. КХЛ
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