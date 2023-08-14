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Энберт: Трусовой приятно кататься под свою песню, так как все слова для нее что-то значат

Энберт высоко оценил выступление Трусовой под ее собственную песню «Два крыла»

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Александр Вильф/РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» заявил, что его впечатлило выступление Александры Трусовой под собственную песню «Два крыла» на фестивале фигурного катания в «Лужниках».

«Кататься под свою песню — это действительно классно! Когда на тебя смотрит целый стадион, это очень волнительно. Но когда начинает играть музыка, все это отходит на второй план и ты действительно погружаешься в свою программу. А когда ты погружаешься в свою песню, в которой тебе очень нравятся слова, и все они для тебя что-то значат, — это вдвойне приятно.

Я думаю, что Александре доставляет удовольствие кататься под свою песню, потому что она чувствует ее лучше, чем любую другую музыку, и зрителям приятно увидеть прокат любимой фигуристки под песню, которую она исполнила, — это двойное удовольствие», — сказал Энберт.

Трусова выпустила песню «Два крыла» и клип на нее в июле 2023 года. Композиция посвящена романтическим отношениям спортсменки с фигуристом Марком Кондратюком, с которым они вместе принимали участие в Олимпийских играх в Пекине — 2022.

Ранее Трусова призналась, что съехала от родителей в 18 лет.

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