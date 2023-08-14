Украина обратилась в УЕФА по поводу антинацистского баннера болельщиков «Ариса»

Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказать фанатов греческого «Ариса» за баннер против батальона «Азов» (организация запрещена в России). Об этом сказано на официальном сайте организации.

«Просим УЕФА и коллег из Греческой федерации футбола внимательно рассмотреть описанный эпизод и найти возможность принять строгие меры в отношении нарушителей, а также меры для предотвращения подобных случаев в дальнейшем», — говорится в заявлении.

Фанаты греческого «Ариса» провели политическую акцию 10 августа во время первого матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против киевского «Динамо», вывесив баннер.

Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу греческого клуба. Единственный мяч забил Луис Пальма, реализовав пенальти. Ответный матч состоится 17 августа.

Напомним, что российские клубы не принимают участие в еврокубках с весны 2022 года. Тогда Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Ранее Федор Смолов заявил о сомнениях по поводу скорого возвращения России в еврокубки.