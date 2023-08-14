Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украина обратилась в УЕФА по поводу антинацистского баннера болельщиков «Ариса»

УАФ потребовала УЕФА наказать «Арис» за антинацистский баннер

close
100%
Dado Ruvic/Reuters

Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказать фанатов греческого «Ариса» за баннер против батальона «Азов» (организация запрещена в России). Об этом сказано на официальном сайте организации.

«Просим УЕФА и коллег из Греческой федерации футбола внимательно рассмотреть описанный эпизод и найти возможность принять строгие меры в отношении нарушителей, а также меры для предотвращения подобных случаев в дальнейшем», — говорится в заявлении.

Фанаты греческого «Ариса» провели политическую акцию 10 августа во время первого матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против киевского «Динамо», вывесив баннер.

Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу греческого клуба. Единственный мяч забил Луис Пальма, реализовав пенальти. Ответный матч состоится 17 августа.

Напомним, что российские клубы не принимают участие в еврокубках с весны 2022 года. Тогда Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Ранее Федор Смолов заявил о сомнениях по поводу скорого возвращения России в еврокубки.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях