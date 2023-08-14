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Стало известно, сколько Малком заработал за четыре года в «Зените»

«РБ»: Малком получил от «Зенита» около 20 миллионов евро за четыре года

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший полузащитник «Зенита» Малком заработал за карьеру в петербургском клубе в общей сложности около €20 млн. Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров».

Как утверждает издание, бразилец за первые три года контракта с сине-бело-голубыми заработал €12 млн без учета премиальных, плюс €500 тыс. в качестве подъемных. По новому контракту с «Зенитом» Малком стал зарабатывать больше. После его подписания он получил €700 тыс. подъемных. Всего за последний год в Санкт-Петербурге полузащитник заработал около €6 млн.

3 августа «Зенит» официально объявил об уходе Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Игрок уже дебютировал за новый клуб, провел три игры (2+1).

Сумма сделки составила €60 млн, а все платежи должны быть выплачены до конца сезона-2023/24. Эта продажа стала самой дорогой в истории Российской премьер-лиги (РПЛ).

Малком перебрался в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». За это время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза — Суперкубок.

Ранее экс-игрок сборной России заявил, что отъезд Захаряна может привлечь внимание Европы к РПЛ.

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