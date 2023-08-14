Федерация хоккея России выступила с заявлением после решения IIHF по делу Федотова

Федерация хоккея России (ФХР) на официальном сайте опубликовала заявление по вынесенному наказанию Международной федерацией хоккея (IIHF) в отношении ЦСКА и голкипера Ивана Федотова.

«ФХР передала полученные от IIHF документы в ХК ЦСКА для изучения. Клубу предоставлен семидневный срок для выработки порядка дальнейших действий. В том случае, если руководство клуба посчитает нужным оспорить решение IIHF, ФХР окажет ХК ЦСКА всестороннюю поддержку при рассмотрении дела в Дисциплинарном комитете IIHF», — говорится в заявлении.

14 августа IIHF наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон за подписание контракта с голкипером Иваном Федотовым. Сам голкипер не может выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 31 августа 2023 года.

Перед стартом прошлого сезона Федотов подписал контракт с «Филадельфией», выступающей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Однако он пропустил сезон целиком из-за службы в Российской армии.

9 июля 2023 года Континентальная хоккейная лига (КХЛ) зарегистрировала контракт голкипера Ивана Федотова с ЦСКА. В «Филадельфии» считают, что россиянин должен выступать за их клуб.

Ранее Илья Ковальчук признался, что боится массового бегства молодых россиян в НХЛ из-за дела Федотова.