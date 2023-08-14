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Экс-игрок сборной России считает, что отъезд Захаряна может привлечь внимание Европы к РПЛ

Экс-футболист Пименов заявил, что у Захаряна не будет времени на раскачку в Ла Лиге

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов выразил надежду, что российский полузащитник Арсен Захарян сможет заиграть в «Реал Сосьедад». Его слова передает «Матч ТВ».

«Надеюсь, что Захарян заиграет в «Реал Сосьедад». Он — лицо РПЛ и «Динамо». Клуб отдал его в Испанию за хорошие деньги. Захарян должен играть там в основном составе, прибавлять — тогда РПЛ снова будет интересна европейским командам.

Успех Захаряна зависит от его отношения к тренировочному процессу, от того, что будет у него в голове. Времени на раскачку у него не будет», — сказал Пименов.

Летом 2022 года «Челси» предлагал за российского полузащитника £12,6 млн. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

Этим летом сразу три голландских клуба заинтересовались российским полузащитником, это ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд». Позже в последнем подтвердили интерес к россиянину.

В августе СМИ сообщили о договоренности испанского «Реал Сосьедада» и «Динамо» по трансферу Захаряна.

Ранее Федор Чалов назвал переход Захаряна в «Реал Сосьедад» глотком воздуха.

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