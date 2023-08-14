Тренер «МЮ» тен Хаг назвал условие, при котором Магуайр должен покинуть клуб

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на слухи о возможном уходе из команды экс-капитана Гарри Магуайра. Его слова передает Sky Sports.

«Он способен быть центральным защитником высшего класса. Он лучший в сборной Англии, так почему бы ему не быть лучшим у нас?

Но он должен это доказать. Если он недостаточно уверен в себе, чтобы идти сражаться за команду, то он должен уйти», — сказал тен Хаг.

14 августа «МЮ» проведет свой первый матч сезона. Подопечные тен Хага сыграют с «Вулверхэмптоном». Начало матча в 22:00 по московскому времени.

В середине июля Магуар лишился капитанской повязки. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. Защитник перешел в «МЮ» из «Лестера» в 2019 году и через полгода стал капитаном. В тот момент главным тренером «красных дьяволов» был Сульшер. Магуайр сохранил свой статус в прошлом сезоне под руководством Эрика тен Хага. В сезоне 2023/24 новым капитаном «МЮ» будет португалец Бруну Фернандеш.

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