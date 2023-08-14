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Боец Веретенников рассказал о победе над американцем в полуфинале Гран-при UFL

Боец ММА Веретенников заявил, что поединок с Инигесом в UFL прошел по плану

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Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Николай Веретенников рассказал о своей победе над Луисом Инигеса из США в полуфинале Гран-при американской лиги UFL. Его слова передает Legalbet.kz.

«Все произошло так, как было задумано. Знали, что соперник попался непростой, неудобный, поэтому нарабатывали борцовские навыки, потому как оппонент — ударник. В целом все прошло по плану», — заявил спортсмен.

13 августа Николай Веретенников вышел в финал Гран-при UFL. В поединке 1/2 финала он досрочно победил техническим нокаутом во втором раунде Луиса Инигеса.

В главном поединке Гран-при UFL казахстанский боец сразится с британцем Эшли Рисом. Ориентировочная дата финального боя UFL — 16 декабря.

Ранее Веретенников рассказал о сопернике по финалу в американской лиге.

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