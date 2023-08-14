В Госдуме раскритиковали заявление Украины об участии в Играх-2024 при допуске россиян

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев раскритиковал заявление главы Национального олимпийского комитета Украины об участии своих спортсменов в Играх-2024 в Париже. Слова Свищева передает Sport24.

«В cловах украинцев cодержитcя только популизм — никакого cмыcла в таких выcказываниях нет. Вмеcто того, чтобы готовить cвоих cпортcменов, они занимаютcя такой провокацией и популизмом. Занимаютcя cловоблудием.

Спортивное руководство России работает ежедневно над тем, чтобы наши спортсмены были на Играх именно под российским флагом. Надеемся, у нас все получится и мы будет в Париже с российскими флагом и гимном.

Мы занимаемся с нашими спортсменами, готовим их к любому сценарию. А наши недоброжелатели занимаются провокациями и политикой», — сказал Свищев.

14 августа Гутцайт заявил, что Украина готова принять участие в ОИ-2024, даже если в них будут выступать нейтральные спортсмены из России и Белоруссии. Однако он подчеркнул, что если атлетам из этих стран разрешат выступать под своими флагами, то Украина откажется от Олимпиады.

На текущий момент Международный олимпийский комитет (МОК) еще не приглашал россиян и белорусов к участию в Играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

При этом организация предлагает отказывать в участии спортсменам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее украинский экипаж финишировал на затонувшем каноэ на чемпионате мира.