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Финалист Гран-при UFL Веретенников: пора бы уже в UFC

Боец ММА Веретенников рассказал о сопернике по финалу в американской лиге

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veretennikov___nikolay/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Николай Веретенников рассказал о своем сопернике по финалу Гран-при американской лиги UFL. Его слова передает Legalbet.kz.

«Про соперника по финалу особо ничего не знаю. Только то, что из Англии. Видел его бой один, там он ничем не удивил. Так что будем драться. Когда пройдет финальный поединок? Ну, примерно в декабре. И это не конец истории. И дальше продолжать собираемся. Пора бы уже в UFC», — сказал Веретенников.

13 августа Николай Веретенников вышел в финал Гран-при UFL. В поединке 1/2 финала он досрочно победил техническим нокаутом во втором раунде Луиса Инигеса из США.

В главном поединке Гран-при UFL казахстанский боец сразится с британцем Эшли Рисом.

Ранее американский боец UFC назвал Веретенникова одним из лучших в мире.

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