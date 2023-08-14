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Американский боец UFC назвал казахстанца одним из лучших в мире

Боец UFC Дариуш считает казахстанца Веретенникова одним из лучших в мире

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Global Look Press

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Бенеил Дариуш рассказал о перспективах казахстанца Николая Веретенникова. Его слова передает Legalbet.kz.

«Николай один из лучших бойцов в мире и в этот вечер выдал доминирующее выступление. Верю, что он будет фаворитом и сокрушит любого, кто выйдет против него в финале Гран-при UFL.

Cтал ли Веретенников ближе к UFC поcле этой победы? Надеюcь, что так. Проблема не в навыках Николая, а в том, что хочет cделать UFC. Он-то cам более чем готов к выcтуплениям в этом промоушне», — заявил американец.

13 августа Николай Веретенников вышел в финал Гран-при UFL. В поединке 1/2 финала он досрочно победил техническим нокаутом во втором раунде Луиса Инигеса из США.

В главном поединке Гран-при UFL казахстанский боец сразится с британцем Эшли Рисом.

Ранее боец ММА высказался о возможной покупке Bellator лигой PFL.

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