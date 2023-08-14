Ковальчук рассказал о влиянии Месси на цены в Майами

Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Илья Ковальчук рассказал о влиянии аргентинского футболиста Лионеля Месси на жизнь в Майами. Его слова передает «Матч ТВ».

«Я пока не был там c тех пор, как он приехал. Но когда такой человек переезжает в твой город, то даже цены на недвижимоcть раcтут. И цена на билеты подcкочила в четыре раза», — cказал Ковальчук.

За пять матчей в составе «Интера Майами» аргентинец отметился восемью забитыми мячами. Это позволило ему подняться на четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Месси перешел в американский клуб этим летом. После двух лет в «Пари Сен-Жермен» игрок решил покорить МЛС. Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года. Всего в минувшем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции.

Большую часть карьеры Месси выступал за «Барселону». Каталонскую команду он покинул в 2020 году.

Ранее экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков посвятил шутливый пост Лионелю Месси.