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Ковальчук рассказал о влиянии Месси на цены в Майами

Хоккеист Ковальчук: после приезда Месси в Майами растут даже цены на недвижимость

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Marco Bello/Reuters

Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Илья Ковальчук рассказал о влиянии аргентинского футболиста Лионеля Месси на жизнь в Майами. Его слова передает «Матч ТВ».

«Я пока не был там c тех пор, как он приехал. Но когда такой человек переезжает в твой город, то даже цены на недвижимоcть раcтут. И цена на билеты подcкочила в четыре раза», — cказал Ковальчук.

За пять матчей в составе «Интера Майами» аргентинец отметился восемью забитыми мячами. Это позволило ему подняться на четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Месси перешел в американский клуб этим летом. После двух лет в «Пари Сен-Жермен» игрок решил покорить МЛС. Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года. Всего в минувшем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 32 матчах чемпионата Франции.

Большую часть карьеры Месси выступал за «Барселону». Каталонскую команду он покинул в 2020 году.

Ранее экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков посвятил шутливый пост Лионелю Месси.

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