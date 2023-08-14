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Украина готова выступить на Олимпиаде-2024 в Париже в случае допуска россиян

На Украине выразили готовность участвовать в Играх-2024 при допуске россиян

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РИА Новости

Украинские спортсмены готовы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже даже при допуске на них атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе. Об этом в интервью Kyodo News заявил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт.

«Мы проcто обязаны выcтупить на Олимпиаде». Он также добавил, что украинcкая cторона cоглаcитcя на учаcтие в Играх при уcловии допуcка роccийcких и белоруccких cпортcменов в нейтральном cтатуcе.

На текущий момент Международный олимпийский комитет (МОК) еще не приглашал россиян и белорусов к участию в Играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

27 июля Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие своих атлетов в международных соревнованиях со спортсменами из России и Беларуси.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

При этом организация предлагает отказывать в участии спортсменам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее украинский экипаж финишировал на затонувшем каноэ на чемпионате мира.

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