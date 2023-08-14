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Российская теннисистка выразила недовольство организацией турнира в Канаде

Теннисистка Самсонова осталась недовольна организацией турнира в Монреале

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Российская теннисистка Людмила Самсонова выразила недовольство организацией турнира категории WTA 1000 в канадском Монреале, где она вынуждена была играть два матча за один день. Ее слова приводит Mountain View Today.

«Хотела бы иметь больше времени между матчами. Но они сказали, что это невозможно. У меня не было времени на отдых, я провела час в кабинете физиотерапевта, пытаясь восстановиться, а потом снова вернулась на корт. Это были странные ощущения», — сказала Самсонова.

Самсонова вышла на финальный матч против американки Джессики Пегулы через два часа после победы в полуфинале турнира над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Такое произошло из-за сдвига расписания канадского турнира и переноса матча Самсоновой и Рыбакиной.

В итоге россиянка проиграла Пегуле со счетом 1:6, 0:6. Американская теннисистка призналась, что предпочла бы встретиться в финале с хорошо отдохнувшей Самсоновой.

Ранее Самсонова впервые стала первой ракеткой России.

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