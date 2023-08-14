Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сменилась первая ракетка России

Теннисистка Самсонова стала первой ракеткой России

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Россиянка Людмила Самсонова обошла соотечественницу Дарью Касаткину в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации 14 августа.

На прошлой неделе 24-летняя Самсонова дошла до финала турнира категории WTA 1000 в канадском Монреале, где проиграла представительнице США Джессике Пегуле, и прибавила шесть позиций в рейтинге, поднявшись на 12-е место. 13-ю строчку занимает бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина.

Стоит отметить, что Самсонова была вынуждена сыграть полуфинал и финал на турнире в Монреале с разницей в несколько часов — ее встречу с Еленой Рыбакиной из Казахстана (1:6, 6:1, 6:2), перенесли с 12 на 13 августа из-за непогоды.

В десятке лучших мирового рейтинга не произошло изменений. Первое место по-прежнему занимает Ига Свентек из Польши. Второе — Арина Соболенко из Белоруссии, третье — Джессика Пегула.

Ранее Пегула объяснила разгром Самсоновой в финале турнира в Канаде.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях