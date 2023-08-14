Сменилась первая ракетка России

Россиянка Людмила Самсонова обошла соотечественницу Дарью Касаткину в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации 14 августа.

На прошлой неделе 24-летняя Самсонова дошла до финала турнира категории WTA 1000 в канадском Монреале, где проиграла представительнице США Джессике Пегуле, и прибавила шесть позиций в рейтинге, поднявшись на 12-е место. 13-ю строчку занимает бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина.

Стоит отметить, что Самсонова была вынуждена сыграть полуфинал и финал на турнире в Монреале с разницей в несколько часов — ее встречу с Еленой Рыбакиной из Казахстана (1:6, 6:1, 6:2), перенесли с 12 на 13 августа из-за непогоды.

В десятке лучших мирового рейтинга не произошло изменений. Первое место по-прежнему занимает Ига Свентек из Польши. Второе — Арина Соболенко из Белоруссии, третье — Джессика Пегула.

Ранее Пегула объяснила разгром Самсоновой в финале турнира в Канаде.