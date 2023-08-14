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«Отдыхай, брат, я рядом»: Глушаков обратился к Месси

Экс-капитан «Спартака» Глушаков посвятил шутливый пост форварду Месси

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков в своем Telegram-канале сделал репост записи ВГИК, на которой присутствует фотография, где россиянин жмет руку аргентинскому нападающему «Интер Майами» Месси, и шутливо обратился с именитому футболисту.

«Отдыхай, брат. Я рядом», – написал Глушаков, добавив подмигивающий смайлик.

Месси пополнил состав «Интер Майами» в июле на правах свободного агента, перейдя из «ПСЖ». За американскую команду он провел пять матчей, забив восемь мячей. Форвард забивал в каждой игре с момента дебюта.

7 июля Telegram-канал сборной России по пляжному футболу сообщил, что Глушаков заявлен в состав клуба «Строгино» на следующий сезон чемпионата России.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он стал чемпионом России. После ухода из московской команды подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020 покинул клуб и перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Последним клубом Глушакова стал «Пари НН», куда футболист перешел в зимнее трансферное окно 2023 года. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 36-летний Глушаков провел в составе «Пари НН» девять матчей и забил один мяч.

Ранее Глушаков призвал не сходить с ума из-за удачного старта «Спартака».

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