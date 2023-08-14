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Овечкин о Гретцки: он добился колоссальных результатов, их будет нереально побить

Хоккеист Овечкин назвал канадского игрока Гретцки человеком-легендой

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Nick Wass/AP Photo

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что не чувствует давления из-за своей погони за канадским хоккеистом Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а также рассказал, что общался с именитым игроком. Его слова приводит ТАСС.

«Я уже взрослый человек. Давление на меня было с самого начала карьеры, я привык к этому уже. С Гретцки общался – замечательный человек. Человек-легенда, добившийся колоссальных результатов, которые вошли уже в историю, их будет нереально побить», — заявил Овечкин.

На счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

На драфте 2004 года Овечкин был выбран «Вашингтоном» под общим первым номером. В американском клубе провел 18 сезонов, в 2010 году стал капитаном. В 2018 году вместе с командой завоевал Кубок Стэнли, этот трофей стал для клуба первым в истории.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Ранее Овечкин объяснил, почему не уходит из «Вашингтона».

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