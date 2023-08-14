Президент «ПСЖ» заявил, что Мбаппе привязан к клубу

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи выступил перед командой и персоналом в раздевалке в тренировочном центре в Пуасси, лично сообщив, что французский нападающий Килиан Мбаппе вернулся в основной состав команды. Об этом сообщило издание L'Équipe.

«Килиан вернулся. Килиан привязан к клубу», – сказал Аль-Хелаифи команде.

13 августа известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом команды. Ранее, 21 июля, руководство «ПСЖ» исключило нападающего Мбаппе из заявки на предсезонное турне по Японии. По сообщению издания L'Équipe, это произошло из-за того, что форвард подписал тайное соглашение о переходе в «Реал» следующим летом в статусе свободного агента.

24 июля издание Relovo сообщило, что Мбаппе отказался переходить из «ПСЖ» в саудовский «Аль-Хиляль», несмотря на то, что клубы уже договорились о трансфере. Форвард согласился весь следующий сезон провести в «ПСЖ» на скамейке запасных в качестве наказания за тайные переговоры, которые он вел с мадридским «Реалом».

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач.

Ранее стала известна причина, по которой Мбаппе пересмотрел позицию по контракту с «ПСЖ».