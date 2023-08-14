Олимпийская чемпионка выложила фото в коротком платье с декольте

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2022 в командном турнире Виктория Синицина в своем Telegram-канале поделилась с подписчиками новыми фотографиями.

На них спортсменка позирует в коротком черном платье с глубоким декольте.

«Ох, это лето», — подписала публикацию Синицина.

Синицина выступает в танцах на льду с Никитой Кацалаповым. Вместе со сборной России они завоевали золото в командном турнире Олимпийских игр — 2022 и стали серебряными призерами личного турнира.

Пара Синициной и Кацалапова дважды становилась чемпионами России (2019, 2020), чемпионами Европы (2020, 2022). В разные годы пара также выигрывала золото, серебро и бронзу чемпионатов мира, бронзу командного чемпионата мира и серебро финала Гран-при по фигурному катанию в 2018 году. Сезон-2022/23 фигуристы пропустили по личным причинам.

2 октября Кацалапов и Синицина стали мужем и женой. Фигуристка выложила фотографии со свадебной церемонии в своем Telegram-канале и подписала снимки: «Just married» (Новобрачные).

Ранее Синицина показала фото в коротком топе.