Тренер «Зенита» Семак ответил, доволен ли формой защитника Фернандеса

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что не рассматривает бразильского защитника Марио Фернандеса как замену травмированному полузащитнику Андрею Мостовому, а также рассказал о форме новичка клуба. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Что касается состояния, то да, набирает. Марио в прошлой игре сыграл хорошо, в этой сыграл хорошо. Конечно, он прибавляет от матча к матчу и мы очень этому рады», — заявил Семак.

17 июля «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1.

Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. В начале 2023 года он перешел в бразильский «Интернасьонал» на правах аренды после разрешения ЦСКА, однако покинул клуб в апреле. ЦСКА вел переговоры о возвращении футболиста, однако стороны не сумели договориться.

Ранее игрок «Зенита» рассказал о неприятных чувствах после прихода Фернандеса.