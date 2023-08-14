Россиянка разгромно проиграла американке в финале турнира в Канаде

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла представительнице США Джессике Пегуле в финале турнира WTA-1000, который прошел в канадском Монреале.

Матч, который продолжался 49 минут, завершился с разгромным счетом — 6:1, 6:0.

Самсонова вышла на корт через два часа после победы в полуфинале турнира над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Такое произошло из-за сдвига расписания канадского турнира и переноса матча Самсоновой и Рыбакиной.

Самсонова занимает 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка победила на четырех турнирах под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2021) и Открытого чемпионата США (2022).

Призовой фонд турнира в Монреале составляет $2,78 млн. Действующей победительницей является Камила Джорджи (2021) из Италии. В 2022 году на канадском турнире категории WTA 1 000, который состоялся в Торонто, победу одержала представительница Румынии Симона Халеп.

Ранее Самсонова высказалась о промежутке в два часа между своими матчами.