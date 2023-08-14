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«Не верю, что доживу»: Смолов высказался о возвращении клубов России в еврокубки

Форвард «Динамо» Смолов заявил о неверии в скорое возвращение России в еврокубки

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Edgar Breshchanov/Global Look Press

Российский нападающий московского «Динамо» Федор Смолов, говоря о сложностях календаря текущего внутрироссийского сезона, заявил, что команды находятся под большими нагрузками, и признался, что не верит в скорое возвращение российских клубов в еврокубки. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Дожить бы до этого времени! Я не верю, что доживу до этого. Не вижу в ближайшем будущем, что может произойти, чтобы нас вернули в еврокубки. Если домучаюсь до 40 лет, то возможно», — заявил Смолов.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, весной 2022 года.

В декабре 2022 года исполнительный комитет Российского футбольного союза в свете отстранения отечественных команд от международных турниров обсуждал вопрос перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола, однако договоренность не была достигнута.

Ранее Смолов высказался о бегстве Матиаса Норманна из России.

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Футбол. Чемпионат России
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