«Мне нечего терять»: Самсонова высказалась о промежутке в два часа между своими матчами

Российская теннисистка Людмила Самсонова призналась, что после полуфинала турнира WTA-1000 в Монреале, где она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину, чувствует себя очень уставшей, а также рассказала, чего ждет от финального матча с американкой Джессикой Пегулой. Ее слова приводит Reuters.

«Я знаю, что этот матч будет сложнее, чем любой другой, потому что я уже сыграла сегодня один матч, но, думаю, я могу наслаждаться этим. Мне нечего терять», — заявила Самсонова.

Из-за сдвига в расписании турнира между полуфиналом и финалом для Самсоновой пройдет всего около двух часов: матч с Рыбакиной завершился около 22:30 по московскому времени 13 августа, игра с Пегулой стартует около 00:25 мск 14-го числа.

Самсонова занимает 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка победила на четырех турнирах под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2021) и Открытого чемпионата США (2022).

Призовой фонд турнира в Монреале составляет $2,78 млн. Действующей победительницей является Камила Джорджи (2021) из Италии. В 2022 году на канадском турнире категории WTA 1 000, который состоялся в Торонто, победу одержала представительница Румынии Симона Халеп.

Ранее экс-вторая ракетка мира объяснила поражение Дарьи Касаткиной на турнире в Монреале.