Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Мне нечего терять»: Самсонова высказалась о промежутке в два часа между своими матчами

Теннисистка Самсонова заявила, что матч финала турнира в Канаде будет сложным

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Российская теннисистка Людмила Самсонова призналась, что после полуфинала турнира WTA-1000 в Монреале, где она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину, чувствует себя очень уставшей, а также рассказала, чего ждет от финального матча с американкой Джессикой Пегулой. Ее слова приводит Reuters.

«Я знаю, что этот матч будет сложнее, чем любой другой, потому что я уже сыграла сегодня один матч, но, думаю, я могу наслаждаться этим. Мне нечего терять», — заявила Самсонова.

Из-за сдвига в расписании турнира между полуфиналом и финалом для Самсоновой пройдет всего около двух часов: матч с Рыбакиной завершился около 22:30 по московскому времени 13 августа, игра с Пегулой стартует около 00:25 мск 14-го числа.

Самсонова занимает 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка победила на четырех турнирах под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2021) и Открытого чемпионата США (2022).

Призовой фонд турнира в Монреале составляет $2,78 млн. Действующей победительницей является Камила Джорджи (2021) из Италии. В 2022 году на канадском турнире категории WTA 1 000, который состоялся в Торонто, победу одержала представительница Румынии Симона Халеп.

Ранее экс-вторая ракетка мира объяснила поражение Дарьи Касаткиной на турнире в Монреале.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях