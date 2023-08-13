Хохлов назвал главную причину поражения в матче с ЦСКА

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Хохлов после игры четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА заявил, что поражение в матче случилось из-за стандартного положения. Его слова передает «Газета.Ru».

«Спасибо игрокам за характер и самоотдачу. С такой командой, как ЦСКА, нельзя давать соперникам шансов. Играя в меньшинстве, смогли выровнять игру, сравнять счет. А в конце игры пресловутый стандарт решил исход игры.

У нас была дилемма — оставаться на 4-4-2 или перейти на тройку центральных защитников, решили перейти. Но в итоге не получилось. Создаем моменты, но не получается их превратить в голы.

Мы настраивали игроков на контактный футбол, но никто не призывал никого грубить на поле. Глобальных претензий к арбитру нет», — заявил Хохлов.

Игра ЦСКА — «Сочи» прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой команды под руководством Владимира Федотова со счетом 3:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице, догнав столичный «Спартак».

Ранее фанат ЦСКА бросил в судью посторонний предмет во время матча с «Сочи».