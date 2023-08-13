Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хохлов назвал главную причину поражения в матче с ЦСКА

Тренер «Сочи» Хохлов объяснил поражение в игре с ЦСКА игрой на стандартах

close
100%
РПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Хохлов после игры четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА заявил, что поражение в матче случилось из-за стандартного положения. Его слова передает «Газета.Ru».

«Спасибо игрокам за характер и самоотдачу. С такой командой, как ЦСКА, нельзя давать соперникам шансов. Играя в меньшинстве, смогли выровнять игру, сравнять счет. А в конце игры пресловутый стандарт решил исход игры.

У нас была дилемма — оставаться на 4-4-2 или перейти на тройку центральных защитников, решили перейти. Но в итоге не получилось. Создаем моменты, но не получается их превратить в голы.

Мы настраивали игроков на контактный футбол, но никто не призывал никого грубить на поле. Глобальных претензий к арбитру нет», — заявил Хохлов.

Игра ЦСКА — «Сочи» прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась победой команды под руководством Владимира Федотова со счетом 3:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице, догнав столичный «Спартак».

Ранее фанат ЦСКА бросил в судью посторонний предмет во время матча с «Сочи».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях