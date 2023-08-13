Стала известна сумма, которую Неймар заработает в «Аль-Хиляле»

Футболист французского «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар подпишет контракт с саудовским «Аль-Хилялем», передает L'Equipe.

Футболист заработает за два года €160 млн. Бразилец уже договорился с «Аль-Хилялем» по условиям контракта.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Это был первый для бразильца клуб вне пределов его родины. С 2017 года нападающий защищает цвета «ПСЖ», в составе которого выиграл пять чемпионств во Франции. Его контракт с парижанами истекает летом 2025 года.

В минувшем сезоне Неймар провел в чемпионате Франции 20 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами. ПСЖ» стал чемпионом Франции. В сезоне-2022/23 клуб дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступил мюнхенской «Баварии». Лучшим результатом парижан в этом турнире является проход в финал сезона-2019/20. Неймар принял участие в шести матчах (2+2).

Ранее «ПСЖ» и «Аль-Хиляль» договорились о трансфере Неймара.