Захарян ответил на вопрос о переходе в «Реал Сосьедад»

Футболист московского «Динамо» Арсен Захарян намекнул на свой переход в испанский «Реал Сосьедад», передает «Матч ТВ».

«Можете ли уже порадоваться за меня и поздравить? Порадуйтесь», — заявил Захарян.

Летом 2022 года «Челси» предлагал за российского полузащитника £12,6 млн. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

Этим летом сразу три голландских клуба заинтересовались российским полузащитником, это ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд». Позже в последнем подтвердили интерес к россиянину.

В августе СМИ сообщили о договоренности испанского «Реал Сосьедада» и «Динамо» по трансферу Захаряна.

В первом туре чемпионата Испании «Реал Соьедад» сыграл вничью с «Жироной» (1:1). По итогам прошлого чемпионата «Реал Сосьедад» завоевал право играть в Лиге чемпионов.

Ранее экс-игрок ЦСКА заявил, что Захарян сядет на лавку в «Реал Сосьдаде».