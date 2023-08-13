Овечкин рассказал, какой совет бы дал себе в 18-летнем возрасте

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что в 18 лет посоветовал бы хозяину клуба побыстрее строить хорошую команду. Его слова передает «Чемпионат».

«Какой совет дал бы сейчас себе 18-летнему? Сказать хозяину клуба, чтобы он делал быстрее хорошую команду. Долго мы ждали Кубок Стэнли и много упустили моментов, чтобы добиться этого раньше», — сказал Овечкин.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее Овечкин рассказал, за счет чего ему удается постоянно забивать из левого круга вбрасывания.