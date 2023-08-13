Макгрегор анонсировал три поединка со своим участием

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что в декабре проведет поединок против Майкла Чендлера. Его слова передает TalkSport.

«Следующий бой с Майклом Чендлером в декабре. Затем — Джастин Гейджи за титул BMF, а после этого у нас с Нейтом Диасом будет трилогия», — сказал Макгрегор.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе.

В начале июня Макгрегора обвинили в изнасиловании, произошедшем во время финального матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит».

Ранее Конор Макгрегор заявил, что ему нет дела до возможного поединка между американскими бизнесменами Марком Цукербергом и Илоном Маском.