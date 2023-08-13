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В «Динамо» подтвердили переход Захаряна в «Реал Сосьедад»

Тренер «Динамо» Личка заявил, что Захаряна уже можно считать игроком «Реал Сосьедад»

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что полузащитник команды Арсен Захарян не включен в состав команды на матч четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Балтикой», подтвердив, что футболист переходит в испанский «Реал Сосьедад». Слова Лички передает «Матч ТВ».

«Да, Арсен сегодня будет на стадионе, но уже можно сказать, что он игрок испанского клуба «Реал Сосьедад». Он не будет с нами на поле, к сожалению, а будет смотреть игру с трибуны», — сказал Личка.

Летом 2022 года «Челси» предлагал за российского полузащитника £12,6 млн. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

Этим летом сразу три голландских клуба заинтересовались российским полузащитником, это ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд». Позже в последнем подтвердили интерес к россиянину.

В августе СМИ сообщили о договоренности испанского «Реал Сосьедада» и «Динамо» по трансферу Захаряна.

Ранее капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин прокомментировал слухи о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад».

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