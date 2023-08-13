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Чемпионка Европы Косторная показала видео свадебного танца

Фигуристка Косторная опубликовала видео свадебного танца с партнером Куницей

Чемпионка Европы в одиночном катании Алена Косторная на своей странице «ВКонтакте» поделилась видеозаписью свадебного танца с фигуристом Георгием Куницей.

«Немножечко танцевали», — подписала видео Косторная.

Фигуристы сыграли свадьбу 12 августа. 20 мая Косторная рассказала, что Куница сделал ей предложение на воздушном шаре.

Косторная — чемпионка Европы — 2020 в одиночном катании. Она работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, затем перешла в группу к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Весной 2021 года вернулась в «Хрустальный», прошла двухмесячный испытательный срок. Она выступила на двух этапах Гран-при в олимпийском сезоне-2021/22 и сломала руку перед чемпионатом России, который был отборочным турниром на Игры-2022. Косторная пропустила национальное первенство, из-за чего не смогла побороться за путевку на Олимпиаду.

Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой. Там она также тренировалась несколько месяцев. В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. Фигуристка встала в пару с Куницей, вместе с которым осенью 2020 года выступала в шоу.

Ранее Косторная показала свой отдых на даче.

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