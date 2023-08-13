«Нервишки шалят»: детский тренер Дзюбы объяснил скандал игрока с журналистом

Александр Шупляков, детский тренер нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, оценил новый скандал с участием футболиста и заявил, что тому нужно будет принести извинения журналисту за угрозы в его адрес. Слова специалиста приводит Sport24.

«Артем переборщил с журналистом, но таким колючим он был всегда. На мой взгляд, от него здесь нужны извинения. Это недостойное поведение для футболиста. Видимо, его ущипнули и он не смог промолчать, проконтролировать ситуацию. У него бывают такие выходки. Где-то внутри него кипит вулканище, нервишки шалят», — заявил Шупляков.

После матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов» журналист попытался задать вопрос нападающему, на что получил резкий ответ с угрозами. До этого он уже заявлял, что ему неинтересно общаться с прессой, и попросил придумать вопросы, которые заслужат его внимания.

Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В конце мая он подписал новое соглашение с красно-зелеными до конца сезона‑2023/24 с возможностью продления еще на год.

До этого Дзюба выступал за петербургский «Зенит», который покинул в статусе свободного агента после завершения сезона-2021/22. Без команды он находился несколько недель, после чего заключил контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако закрепиться в составе не смог: в ноябре клуб и футболист расторгли рабочее соглашение.

Ранее футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди заявил, что у Дзюбы съехала крыша.