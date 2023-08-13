Овечкин рассказал, за счет чего ему удается постоянно забивать из левого круга вбрасывания

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о том, что большинство шайб он забрасывает щелчком из левого круга вбрасывания. Его слова передает РИА Новости.

«Это тренировки, должен быть хороший пас. Ребята должны открываться, отвлекать внимание. В этот момент появляется доля секунды, главное, чтобы шайба пришла, и происходит магия», – сказал Овечкин.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее олимпийский чемпион по хоккею Виктор Шалимов выразил мнение, что Овечкин может побить достижение легенды чешского хоккея Яромира Ягра, который в 51 год продолжает профессиональную карьеру.