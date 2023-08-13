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Стало известно, тренируется ли Мбаппе с основным составом «ПСЖ»

Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом «ПСЖ»

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Carl Recine/Reuters

24-летний форвард французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом команды. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в Twitter.

«После позитивных переговоров между «ПСЖ» и Мбаппе перед матчем с «Лорьяном» игрок был восстановлен в тренировочном составе первой команды», — приводит Романо слова представителя «ПСЖ».

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся. Француз этим летом также мог оказаться в «Реале». Он получил бонусы за лояльность от «ПСЖ» за то, что по состоянию на 31 июля не покинул команду.

Мбаппе отказался продлить контракт после 2024 года. В конце сезона он может стать свободным агентом. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Килиана Мбаппе составляет €180 млн.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Мбаппе могут запретить посещать стадион «ПСЖ».

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Футбол. Чемпионат Франции
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