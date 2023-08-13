Футболист «Локомотива» рассказал о намерении попасть в сборную Франции

Форвард футбольного клуба «Локомотив» Вильсон Изидор рассказал, что хочет попасть в национальную команду Франции. Его слова передает «Чемпионат».

«В национальной сборной есть очень много квалифицированных футболистов, сложно выделить кого-то одного. Могу ли я достичь этого уровня? Это моя цель — попасть в сборную. Я продолжаю прогрессировать для этого», — сказал Изидор.

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» по ходу сезона-2021/22. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он принял участие в четырех матчах, в которых ему удалось отметиться одним забитым мячом. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Изидора составляет €6 млн. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Ранее он также выступал за французские клубы «Бастия-Борго» и «Лаваль».

Ранее Изидор заявил о желании продолжить карьеру в Европе.