«Краснодар» выдал лучший старт в своей истории

12 августа футбольный клуб «Краснодар» обыграл «Оренбург» в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со четом 2:0. Дублем в составе «Краснодара» отметился Эдуард Сперцян. Он забил на 68-й и 89-й минутах. Во втором случае Сперцян реализовал 11-метровый удар.

Клуб из Краснодарского края за первые четыре матча на старте нового сезона РПЛ заработал 12 очков, что стало лучшим результатом команды в истории. До этого «Краснодар» не набирал за первые четыре тура более восьми очков.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 12 очков.

В следующем матче «Краснодар» на своем поле встретится с «Локомотивом». Игра состоится 19 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

На второй строчке располагается «Урал», в активе которого 10 баллов. Тройку лучших с девятью очками замыкает московский «Спартак». Чемпион прошлого сезона петербургский «Зенит» занимает девятое место, набрав четыре очка.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин ответил, почему в российском футболе увеличилась результативность игр.