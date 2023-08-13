Овечкин: Захарян знает, стоит ли ему оставаться в «Динамо» или уезжать развиваться

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин прокомментировал слухи о переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад». Его слова передает Metaratings.

«Я не советчик и другим тоже не советую. У Захи есть своя голова на плечах, он знает, стоит ли ему еще поиграть за «Динамо» или ехать развиваться и пробовать», — сказал Овечкин.

Летом 2022 года «Челси» предлагал за российского полузащитника £12,6 млн. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

Этим летом сразу три голландских клуба заинтересовались российским полузащитником, это ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд». Позже в последнем подтвердили интерес к россиянину.

В августе СМИ сообщили о договоренности испанского «Реал Сосьедада» и «Динамо» по трансферу Захаряна.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко признался, что не понимает, почему вокруг Захаряна рождается столько трансферных слухов.