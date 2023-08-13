Экс-президент «Спартака» считает, что Захарян повторит судьбу Миранчука

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко признался, что не понимает, почему вокруг полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна рождается столько трансферных слухов. Его слова передает «Чемпионат».

«Ни на какой «Челси» Захарян даже приблизительно не тянет. Я бы не сказал, что он готов к какой-то серьезной лиге: английской или испанской.

Мое мнение, что история Захаряна с «Реалом Сосьедад» будет повторением истории с Миранчуком. От разу к разу и непонятно: то играет, то нет, шатается по агентам, то не поймешь, что делает. Думаю, это будет повторением истории один в один», — сказал Червиченко.

Летом 2022 года «Челси» предлагал за российского полузащитника £12,6 млн. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

Этим летом сразу три голландских клуба заинтересовались российским полузащитником, это ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд». Позже в последнем подтвердили интерес к россиянину.

В августе СМИ сообщили о договоренности испанского «Реал Сосьедада» и «Динамо» по трансферу Захаряна.

Ранее Александр Мостовой рассказал, что нужно делать Захаряну в Испании.