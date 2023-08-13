Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мостовой рассказал, что нужно делать Захаряну в Испании

Мостовой считает, что в Испании Захаряну надо брать пример с Головина и Миранчука

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой считает, что полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну будет непросто в Ла Лиге. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«В сегодняшней ситуации уехать играть в Испанию — фантастика. Сейчас у игроков адаптация проходит намного легче, чем у нас 30 лет назад. Но Арсен должен почувствовать, что такое сильный испанский футбол, Ла лига очень тяжелая, плюс там еврокубки. Поэтому сначала ему будет непросто, но нужно будет доказывать свое умение. У него есть, с кого брать пример: Головин во Франции и Миранчук в Италии», — сказал Мостовой.

СМИ сообщают, что «Динамо» и «Реал Сосьедад» уладили условия перехода российского полузащитника. Сумма трансфера может составить €15 млн, включая бонусы.

Этим летом сразу три голландских клуба заинтересовались российским полузащитником, это ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд». Позже в последнем подтвердили интерес к россиянину. Также у Захаряна был вариант с французским «Страсбуром», выступающим в Лиге 1.

В текущем сезоне Захарян принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее экс-игрок ЦСКА заявил, что Захарян сядет на лавку в «Реал Сосьедаде».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях