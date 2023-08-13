Мостовой рассказал, что нужно делать Захаряну в Испании

Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой считает, что полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну будет непросто в Ла Лиге. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«В сегодняшней ситуации уехать играть в Испанию — фантастика. Сейчас у игроков адаптация проходит намного легче, чем у нас 30 лет назад. Но Арсен должен почувствовать, что такое сильный испанский футбол, Ла лига очень тяжелая, плюс там еврокубки. Поэтому сначала ему будет непросто, но нужно будет доказывать свое умение. У него есть, с кого брать пример: Головин во Франции и Миранчук в Италии», — сказал Мостовой.

СМИ сообщают, что «Динамо» и «Реал Сосьедад» уладили условия перехода российского полузащитника. Сумма трансфера может составить €15 млн, включая бонусы.

Этим летом сразу три голландских клуба заинтересовались российским полузащитником, это ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд». Позже в последнем подтвердили интерес к россиянину. Также у Захаряна был вариант с французским «Страсбуром», выступающим в Лиге 1.

В текущем сезоне Захарян принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее экс-игрок ЦСКА заявил, что Захарян сядет на лавку в «Реал Сосьедаде».