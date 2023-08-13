Экс-игрок ЦСКА заявил, что Захарян сядет на лавку в «Реал Сосьдаде»

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не сможет проявить себя в европейском клубе. Его слова передает РИА Новости.

«Я не верю в Захаряна, он игрок не такого выдающегося класса, чтобы хорошо выглядеть на европейском небосклоне. Он и в «Динамо» не особо блещет. В 60-е годы было много защитников, которые на футбольном поле работали от чужой штрафной до своей штрафной. Арсен — интеллигентик, привык работать на свободных мячах, в борьбу особо вступать не любит, так что в Европе ему будет очень трудно. Сядет на лавку», — сказал Пономарев.

Летом 2022 года «Челси» предлагал за российского полузащитника £12,6 млн. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

Этим летом сразу три голландских клуба заинтересовались российским полузащитником, это ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд». Позже в последнем подтвердили интерес к россиянину.

В текущем сезоне Захарян принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги, отметившись одним голом и одной результативной передачей. «Динамо» потерпело одно поражение и сыграло вничью.

Ранее чешский тренер удивился трансфером Захаряна в испанский клуб.