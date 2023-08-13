Экс-президент «Локомотива» заявил о зависимости клуба от Дзюбы

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что у «железнодорожников» ничего не получается в атакующих действиях в отсутствие нападающего Артема Дзюбы. Его слова передает «Чемпионат».

«Игра команды — удручающее впечатление. Не знаю, с чем это связано: или ищут свою игру, или отсутствие Дзюбы сказывается. Привыкли играть на Дзюбу, который сбросит и начнется атака. Видимо, в «Локомотиве» появилась какая-то зависимость от Дзюбы. Без него, к сожалению, в атаке не получается. Нет игрока, который может зацепиться за мяч, сбросить. От этого и нет атакующий игры. Из-за этого «Крылья» имели большое преимущество», — сказал Наумов.

12 августа «Локомотив» принимал на своем поле «Крылья Советов» и сыграл вничью со счетом 1:1. Дзюба участие в матче не принимал.

В феврале Дзюба стал игроком «Локомотива». До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор».

В новом сезоне нападающий сыграл три матча в чемпионате России и еще один — в Кубке страны, отметившись одним забитым мячом. 8 августа форвард пропустил игру против «Рубина».

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