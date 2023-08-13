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Экс-игрок ЦСКА попытался объяснить угрозы Дзюбы в адрес журналиста

Экс-игрок ЦСКА Масалитин о срыве Дзюбы: может, настроение было не очень

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ФК «Салют Белгород»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин предложил спросить у нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, почему он так себя повел с журналистом. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Честно говоря, не могу ничего сказать. Это надо у него спрашивать, меня же там не было. Может, настроение было не очень. Это надо у него спрашивать, я же не могу за него отвечать. По футбольным моментам я еще могу что-то сказать, а по личным — нет», — сказал Масалитин.

12 августа «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счетом 1:1. Дзюба участие в матче не принимал. После игры журналист попытался задать вопрос нападающему, на что получил резкий ответ с угрозами.

«Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь», — сказал Дзюба.

До этого он уже заявлял, что ему неинтересно общаться с прессой, и попросил придумать вопросы, которые заслужат его внимания.

В новом сезоне нападающий сыграл три матча в чемпионате России и еще один — в Кубке страны, отметившись одним забитым мячом. 8 августа форвард пропустил игру против «Рубина».

Ранее Василий Уткин заявил, что троллинг Дзюбы неостановим.

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