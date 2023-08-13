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Экс-теннисист Чесноков: если Медведев продолжит так играть — на US Open далеко не пройдет

Финалист Кубка Дэвиса Чесноков назвал игру Медведева ужасной

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Dylan Martinez/Reuters

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков раскритиковал игру Даниила Медведева в четвертьфинале турнира ATP в Торонто (Канада). Его слова передает ТАСС.

«Даниил играл ужасно. Когда он подавал на матчболе соперника, я был уверен, что сделает двойную ошибку. Мне кажется, ему не хватило терпения, де Минор доставал много мячей. Я не ожидал проигрыша в этом матче, тем более, что он имел хорошее преимущество в первом сете. Если Медведев продолжит так играть, как вчера, то на US Open далеко не пройдет», — сказал Чесноков.

В 1/4 финала Медведев встречался с представителем Австралии Алексом де Минором. Российский теннисист потерпел поражение со счетом 6:7, 5:7. Де Минор в полуфинале одолел Давидовича-Фокину и теперь сыграет в финале с победителем пары Томми Пол (США) — Янник Синнер (Италия).

Лидером рейтинга ATP по-прежнему остается испанский теннисист Карлос Алькарас. У него 9225 набранных очков. Второе место занимает серб Новак Джокович (8795 очков). Тройку лидеров замыкает россиянин Даниил Медведев (6360 очков).

Ранее сообщалось, что российский теннисист поднялся на четыре строчки в рейтинге ATP.

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