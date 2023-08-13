Чешский тренер удивлен трансфером Захаряна в испанский клуб

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал «Реал Сосьедад» отличным вариантом для продолжения карьеры полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. Его слова передает «Чемпионат».

«Если честно, я очень удивлен этим трансфером! Захарян, безусловно, очень талантливый футболист. Мне кажется, что ему нужно было уезжать еще год назад. Вариант с «Челси»? Не могу ничего конкретного про это сказать. Наверное, он и правда был близок к переходу в английский клуб. Но «Реал Сосьедад» — отличный вариант для Арсена. Надеюсь, что у него все получится в Испании. Желаю Захаряну только удачи!», — сказал Петржела.

Летом 2022 года «Челси» предлагал за российского полузащитника £12,6 млн. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

Этим летом сразу три голландских клуба заинтересовались российским полузащитником, это ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд». Позже в последнем подтвердили интерес к россиянину.

В текущем сезоне Захарян принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги, отметившись одним голом и одной результативной передачей. «Динамо» потерпело одно поражение и сыграло вничью.

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