Зарема Салихова назвала четырех российских игроков, способных заиграть в Европе

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян «скис» после первого успешного года на взрослом уровне. Ее слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Чтобы прогрессировать, надо играть с лучшими в сильных лигах. Захарян сильно скис при Йокановиче. И не он один. Если бы не внешние обстоятельства, то в Европе могли бы заиграть Соболев, Литвинов, Тюкавин и Пиняев. Чалов зря вернулся», — сказала Салихова.

Соболев и Литвинов выступают за московский «Спартак» и заиграны за сборную России. Тюкавин не является игроком стартового состава «Динамо». Пиняев, выступающий за «Локомотив», весной 2023 года дебютировал за сборную России и стал самым молодым автором дебютного гола в ее истории. Чалов часть сезона-2021/22 провел в швейцарском «Базеле», а затем вернулся в ЦСКА и стал лучшим бомбардиром команды.

Летом 2022 года «Челси» предлагал за Захаряна £12,6 млн. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

Летом 2023 года сразу три голландских клуба заинтересовались российским полузащитником, это ПСВ, «Аякс» и «Фейеноорд». Позже в последнем подтвердили интерес к Захаряну.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» договорился с «Динамо» по трансферу Захаряна.