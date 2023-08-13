«ПСЖ» не смог одержать победу в первом матче без Мбаппе и Месси

12 августа «Пари Сен-Жермен» в рамках первого тура нового сезона чемпионата Франции принимал «Лорьян». Встреча завершилась ничьей со счетом 0:0.

Этот матч стал первым для парижан, который они провели без ушедшего Лионеля Месси и попавшего под санкции Килиана Мбаппе.

Аргентинец покинул клуб летом 2023 года по истечении срока контракта. Он провел за команду 58 матчей, отметившись 22 забитыми мячами в чемпионате страны. Новым клубом нападающего стал «Интер Майами», выступающий в МЛС.

Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ», который истекает летом 2024 года, и попал под санкции клуба. Форварда не оказалось даже в заявке на матч с «Лорьяном».

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел отличиться 29 раз и сделать пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Кейн не спас «Баварию» от поражения в матче с «Лейпцигом» за Суперкубок Германии.