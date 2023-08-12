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Агент назвал имена трех игроков, которых собирается продать «Спартак»

Агент Важич сообщил, что «Спартак» намерен продать Зобнина, Николсона и Бальде

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РИА Новости

Агент Александр Важич заявил, что «Спартак» собирается продать Шамара Николсона, Кейна Бальде и Романа Зобнина. Его слова передает «РБ Спорт».

«Мне поступил запрос от «Спартака» с просьбой устроить троих футболистов, они хотят их продать. Речь идет про Николсона, Бальде и Зобнина», — сказал Важич.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Зобнин принял участие в четырех матчах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Николсон в этом сезоне не принимал участие. Бальде провел в этом сезоне РПЛ два матча и также не отметился результативными действиями.

В прошлом туре «Спартак» уступил на выезде екатеринбургскому «Уралу» (2:3). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Красно-белые впервые в сезоне потеряли очки и опустились на третье место, имея в активе девять баллов. «Урал» вышел на первое место, набрав десять очков.

19 августа «Урал» на выезде встретится с калининградской «Балтикой».

«Спартак» сыграет с «Зенитом» 20 августа в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров заявил, что красно-белые не смогут выиграть чемпионат России из-за проблем в обороне.

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