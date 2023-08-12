Губерниев об угрозах Дзюбы в адрес журналиста: РПЛ и РФС нужно отреагировать на эту историю

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев считает, что Российская премьер-лига (РПЛ) и Российский футбольный союз (РФС) должны отреагировать на высказывания Артема Дзюбы, который после матча с «Крыльями Советов» угрожал журналисту. Слова Губерниева передает «Спорт-Экспресс».

Журналист спросил, не обидно ли было Дзюбе слышать слова российского тренера Игоря Шалимова, который заявил, что Артем забьет не больше двух голов в нынешнем сезоне. Российский нападающий ответил: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз».

«РПЛ и РФС нужно отреагировать на подобные истории. Есть ощущение вседозволенности у футболиста. Так быть не должно. Если отбросить тайные сексуальные желания Дзюбы, что трудно сделать, то он угрожал журналисту, а это не дело. Надо ли сейчас журналисту пугаться Дзюбу? Артем, что с вами происходит?» — сказал Губерниев.

Встреча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов», прошедшая на стадионе «РЖД-Арена», закончилась вничью со счетом 1:1. Дзюба не принимал участие в матче из-за повреждения.

В феврале Дзюба стал игроком «Локомотива». До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев, после чего игрок и клуб расторгли контракт.

После возвращения в российский чемпионат Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в 11 матчах.

В новом сезоне нападающий сыграл три матча в чемпионате России и еще один — в Кубке страны, отметившись одним забитым мячом. 8 августа форвард пропустил игру против «Рубина».

Ранее адвокат Владимир Гусев заявил, что грубое высказывание Дзюбы в адрес журналиста не приведет ни к каким последствиям.