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Роналду выиграл первый трофей в Саудовской Аравии

Форвард «Аль-Насра» Роналду завоевал первый трофей в Саудовской Аравии

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Anadolu Agency/Contributor/Getty Images

«Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Хилялем» в финальном матче Кубка арабских чемпионов. Встреча, прошедшая на Международном стадионе имени Короля Фахда в Таифе, закончилась со счетом 2:1 в дополнительное время. Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился дублем. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, Роналду завоевал первый трофей в составе «Аль-Насра». Всего на счету Роналду 30 трофеев на клубном уровне.

Роналду уже полгода выступает в чемпионате Саудовской Аравии и после громких трансферов лета продолжает оставаться самым высокооплачиваемым игроком лиги. 2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

В прошлом сезоне «Аль-Наср» стал вторым в чемпионате, пропустив вперед себя «Аль-Иттихад».

Последним европейским клубом Роналду был английский «Манчестер Юнайтед».

Ранее Роналду опубликовал пост после выхода команды в финал Кубка арабских чемпионов.

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