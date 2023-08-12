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Экс-президент «Локомотива»: Дзюба ведет себя просто по-хамски, и никто не может дать ему отпор

Экс-президент «Локомотива» Наумов считает, что в клубе никто не может дать отпор Дзюбе

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал скандал с участием Артема Дзюбы после матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов». Его слова передает «РБ Спорт».

Журналист спросил, не обидно ли было Дзюбе слышать слова российского тренера Игоря Шалимова, который заявил, что Артем забьет не больше двух голов в нынешнем сезоне. Российский нападающий ответил: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз».

«Дзюба ведет себя просто по-хамски, и никто не может дать ему отпор. Вызвали бы в клуб, есть же там, в конце концов, руководитель. Я бы на месте руководства пригласил бы его и сказал: «ты вообще думаешь, что делаешь, или нет?!»

Не может медийный человек так себя вести, а ему никто отпор не дает, и он распоясывается и считает, что все хорошо», — сказал Наумов.

Встреча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов», прошедшая на стадионе «РЖД-Арена», закончилась вничью со счетом 1:1. Дзюба не принимал участие в матче из-за повреждения.

В феврале Дзюба стал игроком «Локомотива». До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев, после чего игрок и клуб расторгли контракт.

После возвращения в российский чемпионат Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в 11 матчах.

В новом сезоне нападающий сыграл три матча в чемпионате России и еще один — в Кубке страны, отметившись одним забитым мячом. 8 августа форвард пропустил игру против «Рубина».

Ранее известный российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев потроллил Дзюбу, который угрожал журналисту засунуть телефон в одно место.

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